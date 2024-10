Balıkesir Büyükşehir Belediye(BBB) Başkanı Ahmet Akın, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde yaptığı açıklama da hayata geçirerek tüm Türkiye’ye örnek olan “Sahip çıkıyoruz, sahipsiz bırakmıyoruz” projesiyle 500’ün üzerinde sokak hayvanını sıcak yuvaya kavuşturduklarını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye(BBB) Başkanı Ahmet Akın, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Ovaköy Hayvan Barınağı’nı ziyaret etti. Başkan Akın’a barınağı ziyarete gelen Egebil İmza Koleji öğrencileri de eşlik etti. Öğrenciler ile birlikte barınağı gezen Akın, göreve gelir gelmez hayata geçirdikleri “Sahip çıkıyoruz, sahipsiz bırakmıyoruz” projesi ile bugüne kadar 500’ün üzerinde sokak hayvanının sahiplendirildiğini söyledi. Sahiplenme sürecinin ardından da aileleri, asla yalnız bırakmadıklarını söyleyen Başkan Akın, bir yıllık veterinerlik hizmetinin de verildiğini söyledi. Balıkesirlilere de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde çağrıda bulunan Başkan Akın, “Balıkesirli tüm hemşerilerime, evlatlarına birer can dostu yapmaya davet ediyorum. Yalnız bırakmayacağız. Onunda sözünü veriyoruz. Yeter ki sahiplensinler” dedi. Barınağa 15 gün önce getirilen 2 yaşındaki Leydi isimlik köpek, Egebil İmza Koleji tarafından sahiplenildi.

500’ün üzerinde can dostu, yuvaya kavuştu

Başkan Akın, her zaman can dostların yanında olduklarını ve olacaklarını belirtirken, “Hep birlikte güven ve huzur içerisinde birlikte nasıl yaşarız? Nasıl mutluluğu, huzuru ve refahı hep birlikte inşa ederiz? Bunun için yollar arıyor ve mücadele ediyoruz. Can dostlarımızın bu konudaki rolü çok önemli. Ancak can dostlarımızın popülasyonu doğru bir şekilde yönetilemiyor. Bunun içinde biz kurumsal olarak sahiplendirme kampanyası başlattık. Büyükşehir Belediyesi olarak https://candostlar.balikesir.bel.tr/ adında bir site kurduk. İşin güzel tarafı Balıkesirli hemşerilerim bu organizasyona büyük destek verdi. Şu an da 500’ün üzerinde can dostumuzu sahiplendirmiş olduk. Ben bütün hemşerilerimize ve kardeşlerime teşekkür ediyorum” dedi.

Devamı gelecek

İlçelerdeki çalışmalar hakkında da bilgi veren Akın, “İvrindi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon merkezimizde de bin 330 kısırlaştırma, bin 581 tedavi, 96 sahiplendirme işlemi gerçekleştirdik. Diğerlerinin haricinde. Ovaköyümüzde 551 tane kısırlaştırma yaptık. Bin 44 tane tedavi, 400’ün üzerinde sahiplendirme yaptık. Edremit’te 5 bin 248 can dostumuzu tedavi ettik. Ve 30’un üzerinde sahiplendirme yaptık. 6 Eylül Tedavi Merkezimizde de 2 bine yakın kısırlaştırma yaptık. Özellikle ben çalışma arkadaşlarıma özellikle söylüyorum. 1 Nisan’dan itibaren çalışmaya başladılar. İlçe ilçe dolaşıyorlar. Huzurlarınızda onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Devamı gelecek” diye konuştu.

Can Dostlarımızın yanında olalım

Mama dağıtım faaliyetleriyle ilgili konuşan Akın, “Yalnız şöyle bir durum var. Mama dağıtım faaliyetlerimiz kapsamında 6 binin üzerinde vatandaşımıza 40 tona yakın mama dağıtımını yaptık. 5199 Sayılı Kanun gereği, sokak hayvanlarının sahiplendirilene kadar bakımevinde kalması gerektiğinden mama dağıtım faaliyetlerimizi maalesef bakımevlerimizden sahiplenilen can dostlarımız için yapabiliyoruz. Bu proje kapsamında kurduğumuz web sitemize ilginizi rica ediyorum. Bunu paylaşın. Çoğaltalım. Can dostlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Veterinerlik desteği veriyoruz. Mama desteği veriyoruz. Yeter ki can dostlarımızın yanında olsunlar. Ve bir yıllık veterinerlik desteğini de o kardeşlerimize sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Büyük bir alanı istedik

Balıkesir’de yeni bir sokak hayvanları için yeni bir barınak yapmak istediklerini ve bu anlamda çalışmaların sürdüğünü ifade eden Akın, “Yeni projelerimiz var. Bölgemizde büyük bir alanı istedik. Amacımız burada doğal yaşam alanında olan can dostlarımız için yer yapmak istiyoruz. Bunun için Genel Sekreter Yardımcım başvuruları yaptı. Amacımız, Balıkesir genelinde Türkiye’ye örnek projelerle can dostlarımıza sahip çıkmak. Onları sokakta değil aileleriyle buluşturalım. Sahipsiz değil, sahiplendirelim. Onun için sahip çıkıyoruz, sahipsiz bırakmıyoruz diyerek yola çıktık. Bu yolda da Balıkesirli tüm hemşerilerime, evlatlarını birer can dost edinmeye davet ediyorum. Yalnız bırakmayacağız. Onunda sözünü veriyoruz. Yeter ki sahiplensinler” ifadelerini kullandı.