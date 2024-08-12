Eskişehir’de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası’na katılan Sakarya Büyükşehir Belediyesi kano takımı, toplamda 28 madalya ile yarışları tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü kano takımı başarılarına bir yenisini daha ekledi. 9-11 Ağustos tarihleri arasında Eskişehir’de gerçekleştirilen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası’nda katılan kano takımı, toplamda 28 madalya ile yarışları tamamladı. 20 birincilik, 5 ikincilik ve 3 tane üçüncülük kazanan Büyükşehirli sporcular, alınan bu neticelerle birlikte takım halinde erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.