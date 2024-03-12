Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, robotik kodlama eğitimleriyle 2 bin 612 çocuğa ulaştı. 4 ilçede düzenlenen eğitimleri tamamlayan öğrencilere mezuniyet belgelerini veren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Kendi ve şehri için başarı hikayesi yazan çocuklar yetiştirmek istiyoruz” dedi.

Kendi yazılımlarını yazacak teknolojiyi yakalayan gençleri desteklemeye devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (NE10) bünyesinde robotik kodlama eğitimleri vermeyi sürdürüyor. 2021 yılından bu yana eğitimlerle 2 bin 612 öğrenciye ulaşan Büyükşehir Belediyesi; Havran, Burhaniye, Gömeç, Edremit ilçelerinde robotik kodlama eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için mezuniyet programı düzenledi. Programa katılarak öğrencilere mezuniyet belgelerini veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, belediye olarak bir yandan günlük hayatın ihtiyaçlarını giderirken diğer yandan şehri ve çocukları geleceğe hazırladıklarını söyledi. Kendisi ve şehri için başarı hikayesi yazan çocuklar yetiştirmek için gayret ettiklerini belirten Başkan Yılmaz, “Bu şehrin bir hikayesi olacaksa sizler sayesinde olacak” dedi.

Kütüphanelerle, gençlik merkezleriyle, eğitimlerle sadece Edremit’te 10 binden fazla çocuğa ulaştıklarını ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine bağlı, vatanına ve bayrağına sahip çıkan, kendiyle ve kültürüyle barışık, teknolojiyi sadece kullanan değil aynı zamanda üreten nesiller yetiştirmek istiyoruz. Bu eğitimlerden öyle gençler çıkacak ki İHA’ların, SİHA’ların, o önemli teknolojik hamlelerin tuşlarına basanlar onlar olacak. Onun yazılımlarını buradaki gençler yapacak. Büyükşehir olarak eğitimi vermekle kalmıyoruz, takibini de yapıyoruz. Başarılı olanları, bu işe ilgi duyanları daha ileriye götüreceğiz” açıklamasında bulundu.

Programa eşi Mehtap Yılmaz ile birlikte katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Murat Tuna ve Cumhur İttifakı Edremit Belediye Başkan Adayı Muhammed Vurmaz eşlik etti.