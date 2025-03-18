Gündeme dair, İmar ve Bayındırlık – Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonlarının, Riskli Yapıların Kentsel Dönüşüm kapsamında değerlendirilmesine ilişkin “Bursa Güçleniyor” İlke Kararları ile ilgili müşterek raporu, oy birliği ile kabul edildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Osmangazi ilçesi, Gündoğdu Mahallesi, 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanları 1/25000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,oy birliği ile kabul edildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Osmangazi ilçesi, Gündoğdu Mahallesi, 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanları 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,oy birliği ile kabul edildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Osmangazi ilçesi, Yunuseli Mahallesi, 4950 ada, 2 parsel ile 4885 ada, 1 parsel ve çevresinde yer alan Tescil Harici Alana İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,oy birliği ile kabul edildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Osmangazi ilçesi, Zafer Mahallesi, 3588 ada, muhtelif parsellerde Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,oy birliği ile kabul edildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Nilüfer ilçesi, Özlüce Mahallesi, 4508 ada, 2 parsel, 4496 ada, 12 parsel ve 2365 ada, 5-6-7 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu, oy birliği ile kabul edildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Nilüfer ilçesi, İhsaniye Mahallesi, 2227 ada, 1 parsel ve kuzeyinde bulunan Tescil Harici Alan içerisinde Trafo Alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Fethiye İhsaniye Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu, komisyona iadesi oy birliğiyle kabul edildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Osmangazi Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,oy birliği ile kabul edildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Yıldırım Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,oy birliği ile kabul edildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Nilüfer Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda MHP ve BBP red görüşü sundu. sundu. Meclis üyelerinin oy birliğiyle komisyona iade edilmesine karar verildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, İnegöl Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,oy birliği ile kabul edildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Mustafakemalpaşa Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,oy birliği ile kabul edildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Karacabey Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,oy birliği ile kabul edildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Mudanya Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,oy birliği ile kabul edildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Bursa ili, Yenişehir Çelebi Mahallesi, 102 ada, 285 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin, 16.12.2024 tarih ve 1302 sayılı Kararıyla uygun görülen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,oy birliği ile kabul edildi.

İmar ve Bayındırlık – Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonlarının, Mudanya ilçesi, Çağrışan Mahallesi, 130 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Çağrışan – Göynüklü Revizyon + İlave Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili müşterek raporu,oy birliği ile kabul edildi.

Hukuk Komisyonunun, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmelik Taslağı ile ilgili raporu,oy birliği ile kabul edildi.

Hukuk Komisyonunun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmelik Taslağı ile ilgili raporu,oy birliği ile kabul edildi.

Hukuk Komisyonunun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Acil Müdahale Ekibi (BAM) Yönetmelik Taslağı ile ilgili raporu,oy birliği ile kabul edildi.

Çevre ve Sağlık Komisyonunun, Uluabat Gölünün suyunun çekilmesi, sanayi ve evsel kirlilik yükü altında ekolojik olarak tehlike altında kalması ile ilgili raporu,oy birliği ile kabul edildi.

Çevre ve Sağlık Komisyonunun, Bursa Çimento Fabrikasında hava kirliliği konusunda çalışma yapılması ile ilgili raporu,oy birliği ile kabul edildi.

Çevre ve Sağlık Komisyonunun, Gemlik ilçesinde faaliyet gösteren MKS Firmasının çevreye vermiş olduğu zararlarının araştırılması ile ilgili raporu,oy birliği ile kabul edildi.

Çevre ve Sağlık Komisyonunun, Mezarlık alanlarımızda katlı mezarlık yapılmasına izin verilmesi ile ilgili raporu oy birliği ile kabul edildi.