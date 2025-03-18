Mahalle sakinlerinin katkılarıyla kurulan iftar sofrası, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden oldu. Ramazan ayının bereketini ve paylaşmanın güzelliğini yaşamak isteyen mahalle halkı, akşam ezanının okunmasıyla birlikte aynı sofrada oruçlarını açtı.

Gelenek ve Göreneklerin yaşatıldığı bu anlamlı akşamda, komşuluk ilişkilerinin güçlenmesi için önemli bir adım atıldı. Mahalle sakinlerinin yoğun bir katılım gösterdiği iftar programı, samimi bir ortamda gerçekleşti. Her yaştan insanın bulunduğu sofrada, paylaşmanın ve birlikte olmanın mutluluğu yüzlere yansıdı.

İftar sonrası konuşma yapan bir mahalle sakini, “Mahalle sakinleri olarak bir araya geldik ve hep birlikte iftar soframızı kurduk. Gelenek ve göreneklerimizi yaşatarak, komşuluk bağlarımızı güçlendirdiğimiz bu güzel akşamda, birlik ve beraberliğin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hissettik.” ifadelerini kullandı.