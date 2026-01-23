Esenyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde değerlendirme ve istişare toplantısı Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, hastanenin genel işleyişi ile Esenyurt'taki sağlık hizmetlerinin mevcut durumu ve geleceğe yönelik planlamalar ele alındı.

Esenyurt'ta, Sağlık Bakanlığı ile İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nin birlikte hizmet sunduğu Esenyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi. Hastanenin genel işleyişi ile Esenyurt'taki sağlık hizmetlerinin mevcut durumu ve geleceğe yönelik planlamaların ele alındığı programda, 1 milyonu aşkın nüfusuyla Türkiye'nin en büyük ilçesi olan Esenyurt'un sağlık altyapısını daha da güçlendirilmesine yönelik istişareler yapıldı. Ayrıca toplantıda, eğitim ve araştırma hastanesinin işleyişinin geliştirilmesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi projelerinin en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulması ve aile sağlık merkezlerinin sayısının artırılması başlıklarında değerlendirmelerde bulunuldu. Öte yandan, hastanede yürütülen çalışmalar yerinde incelendi. Toplantıya, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner ve sağlık yöneticileri katıldı. Katılımcılar, Esenyurt'un mevcut ve planlanan sağlık yatırımlarını kapsamlı şekilde ele aldı. Esenyurt Ağız ve Diş Hastanesi'nin yaklaşan ihale ve yapım süreci, kadın ve çocuk kliniklerine yönelik ihtiyaçlar ile yeni aile sağlığı merkezleri gibi güncel konular toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. İlçeye yönelik sağlık yatırımlarında Sağlık Bakanlığı'nın güçlü desteği vurgulandı.

'Esenyurt'umuzu sağlık alanında çok önemli yatırımlarla buluşturacağız'

Toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan Başkanvekili Aksoy, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu Esenyurt'ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Sayın Bakanımızla gerçekleştirdiğimiz toplantıda Esenyurt'umuzun mevcut ve planlanan sağlık yatırımlarını ele aldık. Ardından yeni hastane binamızı, acil servis ve poliklinik alanlarını ziyaret ederek vatandaşlarımızla bir araya geldik. Diş Hastanesi, Şehir Hastanesi, Kadın ve Çocuk Hastanesi ile yeni ASM projeleri başta olmak üzere, Esenyurt'umuzu sağlık alanında çok önemli yatırımlarla buluşturacağız. İlçemizin sağlık altyapısına verdiği güçlü destek ve katkılar için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.