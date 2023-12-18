Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından periyodik olarak düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetleri çerçevesinde şoförlere, ‘Güvenli ve Ekonomik Sürüş Teknikleri’ eğitimi verildi.

Eğitmen Evren Yılmaz, güvenli sürüş kavramının, sürücünün otomobil üzerindeki kabiliyeti değil, bireyin trafikteki davranış kalitesi ve uyumu olduğunu söyledi. Yılmaz, sürücünün, kullandığı aracın özellik ve limitlerini iyi bilmesi, araçta sürüş hakimiyeti sağlayabilmesi ve değişken şartlara sahip trafik ortamında defansif sürüş teknikleri uygulayabilmesi gerektiğinin altını önemle çizdi.

Araç kullanmayı bilen ya da araç kullanmayı yeni öğrenen kişilerin alabileceği teknik sürüşe, defansif sürüş dendiğini ifade eden Yılmaz, bu eğitimle öğrenilen basit bilgi ve teknikler sayesinde birçok kazanın veya riskin atlatılacağı vurguladı.

Katılımcılara manevra hareketleri, geri geri park etme, direksiyon hakimiyeti, ABS-ESP frenleme teknikleri, belirli arızalarla başa çıkabilme yolları yanında ekonomik sürüş tekniklerine uyulduğu takdirde aracın yakıt tüketimi ve bakım masraflarının (Ön takım ve fren sistemi gibi servis giderleri), fren ve debriyaj balataları ile lastik aşınmasının, türbin arızalarının azalacağı, kasko bedeli hasarsızlık indirim bedelinin düşeceği anlatıldı.