Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcusu Yuşa Yaman Çakar, İsviçre’de düzenlenen Basel Open Karate Turnuvası’nda şampiyon olarak altın madalyaya uzandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate sporcularından Yuşa Yaman Çakar, bu kez İsviçre’de mindere çıktı. Uluslararası alanda birçok başarıya sahip olan başarılı sporcu, Basel şehrinde düzenlenen Basel Open Karate Turnuvası’nda +63 kilogramda şampiyon olarak altın madalyaya uzandı. Başarılı sporcuya madalyasını Türkiye’nin İsviçre Başkonsolosu Hasan Emre Uygun takdim etti.