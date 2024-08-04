Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Eski Ankara Caddesi’ndeki 2 kilometrelik güzergahta yapılacak yol bakım çalışmaları çerçevesinde 2 gün kapatılacağını duyurdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde program dahilinde gerçekleştirilen yol bakım, onarım çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Adapazarı ilçesi Eski Ankara Caddesi, TMO Kavşağı ve Karaköy Ulu Camii arasında kalan 2 kilometrelik güzergahta yapılacak yenileme çalışmaları için Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’ndan sürücülere uyarı yapıldı. Yapılan açıklamada, “5-7 Ağustos tarihleri arasında Adapazarı ilçesi Eski Ankara Caddesi, TMO Kavşağı ve Karaköy Ulu Camii arasında kalan 2 kilometrelik güzergahta planlı yol bakım, onarım ve asfalt serim çalışmaları gerçekleştirileceğinden güzergah trafiğe kapalı olacaktır. Araç sürücülerimizin alternatif güzergahları kullanmaları önemle rica olunur” denildi.