Sokak hayvanlarının yanı sıra yaban hayatına da şefkat elini uzatan Denizli Büyükşehir Belediyesi, yaralı olarak bulunan baykuş, kerkenezi ve kızıl şahine sahip çıktı. Sağlıklarına kavuşan baykuş ve kerkenez özgürlüklerine kanat çırparken, kızıl şahinin ise tedavisini sürdürüyor.DENİZLİ (İGFA) - Hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, yaban hayatına da şefkat elini uzatmaya devam ediyor. Bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekipleri bir süre önce yaralı halde buldukları baykuş, kerkenez ve kızıl şahini tedavisi yapılmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri tarafından kontrolleri yapılan kuşların açık yaralarının bulunmadığı, kaslarında güçsüzlük, sinirlerinde hasar ve beslenmeye bağlı sorunlar nedeniyle uçamadıkları tespit edildi. Tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan baykuş ve kerkenez yeniden doğaya bırakılırken, kızıl şahinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kimliklendirme çalışması yapıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Sinan Kılınç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kendilerine getirilen baykuş ve kerkenezin tedavilerini tamamladıklarını, kuşların kimliklendirme işlemlerinin yapılarak yeniden doğal hayatlarına bıraktıklarını söyledi. Kızıl şahinin ise tedavisinin sürdüğünü kaydeden Veteriner Hekim Kılınç kısa süre sonra onun da özgürlüğe kanat çırpacağını belirtti.