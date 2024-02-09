Türkiye’de zemin tehlike haritalarını çıkaran ilk üç şehirden biri olan Bursa’da, zemin ve bina envanteri çalışmalarını yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, yine Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile işbirliğinde yürütülen ‘Deprem Risk Azaltma ve Önleme Planlama Projesi’nin ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

Birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa’da, 1999 Marmara depreminin ardından ‘zemin etütleri araştırma birimini kurarak’ Bursa ili Sismik Zemin Tehlike Değerlendirme Projelerini hayata geçiren, Deprem Bilim Kurulu oluşturan ve yaptığı kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Türkiye’ye örnek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, JICA ile yürüttüğü ‘Deprem Risk Azaltma ve Önleme Planlaması Projesi’ni de tüm hızıyla sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda yapılan projenin müşterek toplantısına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Genel Sekreter Yardımcısı Gülten Kapıcıoğlu, Deprem Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. Murat Taş, Doç. Dr. Berkay Aydın, Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Şerif Barış, kamu kuruluşları ve JICA temsilcileri ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı. JICA Türkiye Ofisi Başkanı Daisuke Watanabe ve JICA Takım Lideri Shinichi Fukasawa da toplantıya uzaktan bağlanarak katıldı.

Rehber niteliğinde

Büyükşehir Belediyesi ile JICA arasındaki çalışmalarla Bursa’da meydana gelebilecek muhtemel bir depremde hasar riski yüksek alanlarının belirlenmesini amaçladıklarını söyleyen Genel Sekreter Ulaş Akhan, “Uzun zamandır devam eden projenin ilk çıktıları bu toplantıda paylaşılmış oldu. Çalışma boyunca birçok veri toplandı. Bilim kurulu üyelerimiz önerileriyle projeye yön verdi. Değerlendirme sonucunda şehirdeki yapı stoğunun beşte birinin yenilenmesi gerektiği ortaya çıktı. Bu sonuçlar doğrultusunda projenin ikinci aşamasına geçeceğiz. Risk değerlendirme analizleri neticesinde kentsel dirençlilik planı hazırlanacak. Kentsel dönüşüm için öncelikli alan belirlenecek. Şehrimizi daha güvenli, daha dirençli ve daha sürdürülebilir bir şehir haline getirecek çözümler üretilecek. Projenin ilk çıktılarıyla oluşan kentsel dirençlilik planını uygulayarak Bursa modelini oluşturacağız. Türkiye’deki diğer belediyelere de örnek olmayı hedefliyoruz. Yeni dönemde 100 bin konutlu kentsel dönüşümü hedefliyoruz. Yapılan çalışma Bursa’nın risk haritası için rehber niteliğinde olacak” dedi.

"Daha iyi şekilde inşa edelim"

JICA Türkiye Ofisi Başkanı Daisuke Watanabe, Kahramanmaraş merkezli depremlerin afet öncesi alınacak tedbirlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini dile getirdi. Marmara Bölgesi’nin deprem kuşağında olduğunu hatırlatan Watanabe, bu risk karşısında tüm tedbirlerin alınması için gerekli çabanın gösterilmesi gerektiğini anlattı. Projede ‘daha iyi şekilde inşa edelim’ mottosuyla hareket ettiklerini söyleyen Watanabe, “Bu strateji, yeniden yapılanmanın çok daha ötesine geçiyor. Daha dirençli, sürdürülebilir ve uyum sağlayabilir bir topluluğun inşa edilmesini amaçlıyoruz. Bursa’nın sadece zorluklara direnç gösterebilen değil, aynı zamanda hiç olmadığı kadar güçlü ve dirençli bir yapıya bölünmesini sağlayacağız. Birlikte çalışarak vatandaşların güvenli ve dirençli bir şekilde hayatına devam etmesini arzuluyoruz. Projede elde edilen sonuçlar, diğer alanlardaki çalışmalara da katkı sağlayacaktır” diye konuştu.