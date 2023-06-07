Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 30 milyon liraya mal olan yatırımla 20 ilçenin kırsalı ile 14 ilçenin merkezinde sokak tabelaları ve numarataj levha montajlarını sürdürüyor. Karekodlu yeni numaratajlar sayesinde binaların öz niteliklerine akıllı telefonlar aracılığıyla kolaylıkla erişim sağlanabiliyor.

Hayata geçirdiği akıllı uygulamalarla vatandaşlara kolaylık sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, karekodlu numarataj uygulama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. 20 ilçenin kırsalı ile 14 ilçenin merkezinin de sokak tabelaları ve numarataj levha montaj işlemlerini yaklaşık 30 milyon lira maliyetle gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri ekipleri; eski kapı numaralarını, karekodlu numarataj sistemine dönüştürerek yönetmeliğe uygun hale getiriliyor. Vatandaşların, karekodlu numarajlar sayesinde binanın; adres, numarataj, ada-parsel, bulunduğu parselin alanı, oturum durumu, kaç bağımsız bölüm olduğu ve kat sayısıyla ilgili öz niteliklerine kolaylıkla ulaşabilmesini sağlayan hizmet dahilinde; 570 bin numarataj levhası yenilenmiş olacak. 37 bin 500 sokak tabelasını da yenileme çalışmalarına devam eden ekipler, tescilli bölgelerde kahverengi diğer bölgelerde kırmızı renkli tabelalar kullandı.

Bina hakkındaki tüm bilgiler Kent rehberinde

Karekod uygulaması hakkında bilgi veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Gökhan Tığ “Karekodun üzerine akıllı telefonunuzla tıkladığınız takdirde https://kentrehberi.balikesir.bel.tr/üzerinden binanızın bulunduğu konuma gidiyorsunuz. Burada; adres, numarataj, ada-parsel, binanın bulunduğu parselin alan, binanın oturum durumu, binada kaç bağımsız bölüm olduğu ve kat sayısıyla ilgili bilgiler yer alacak.” dedi.

Aralık ayında gerçekleşen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a; “Deprem Master Planı” ile “Kentsel Dönüşüm Master Planı” çalışmalarının yapılmasıyla ilgili yetki verildiğini belirten Gökhan Tığ, çalışmalara 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin öncesinde başladıklarını ifade etti.

“Deprem simülasyonum yapabiliyoruz”

Başkan Yücel Yılmaz’ın çok önemsediği “Deprem Master Planı” ile “Kentsel Dönüşüm Master Planı” çalışmaları aralıksız sürdürüldüğünü vurgulayan Gökhan Tığ “Kent Rehberimizin içinde lokalde kullandığımız bir de deprem modülümüz var. Binalarla ilgili ruhsat bilgileri, binalardaki yapım teknikleri ve kaç katlı olduğuna dair Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Entegrasyonu (TUCBS) dahilinde binada oturan kişilerle ilgili de bilgilere sahibiz. Deprem simülasyonu yapabiliyoruz. Hangi bölgede nasıl bir afete maruz kalacağımızı hesaplayabiliyoruz. Heyelan, taşkın gibi diğer afetlere yönelik çalışmalarımız da var. Bunlardan etkilenecek olan vatandaşlarımızla ilgili bilgilere sahibiz.” diye konuştu.