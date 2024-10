Spora ve sporcuya verdiği önemi hayata geçirdiği projeler ve sağladığı desteklerle her zaman gösteren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, amatör spora verilen desteğin artacağını belirtirken, “Balıkesir’i hem geleneksel hem de uluslararası spor faaliyetleriyle birlikte çekim merkezi haline getireceğiz.” dedi. BBB tarafından Amatör Spor Kulüplerine 50 milyon lira nakdi destek verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Amatör Spor Haftası Kapanış Töreni’ne katıldı. Programa Başkan Akın’ın yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Vali Yardımcısı Ali Edip Budan, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Nurettin Alkan, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Mesci, Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Metin Mengüç, Balıkesirspor Kulüp Başkanı Abdullah Bekki, milli sporcular ve farklı branşlarda çok sayıda sporcu katıldı. Amatör Spor Haftası’nın yüksek heyecanı ve coşkusu yüksek sportif aktivitelere sahne olduğunu söyleyen Akın, “Çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere sporu sahiplenen herkes bir oldu, beraber oldu. Bu sebeple Balıkesir’imize böylesine güzel bir atmosferi oluşturan herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bugün de kentimizdeki spor coşkusunu enerjisini ödüllerle taçlandıracağız. Başarı elde edecek, etmiş olan tüm kardeşlerimize, sporcularımıza birazdan ödüllerini takdim edeceğiz” şeklinde konuştu. Program sonunda Başkan Akın tarafından Amatör Spor Kulüpleri’ne 50 milyon lira nakdi destek verildi. Program sonunda sporculara ödülleri takdim edildi.

Balıkesirli sporcular, ilham kaynağı

Balıkesir’i Avrupa’da ve dünyada temsil eden Balıkesirli sporcuların çocuklara ilham kaynağı olduğundan bahseden Başkan Akın “Ancak bugün bu ödüller kadar değerli bir şey varsa o da geleceğin çocuklarına ilham olan hakikaten başarı hikayeleridir. Kardeşim olarak gördüğüm sporcularımızdan Yasemin, Esra ve Nafia’ya buradan tekrar saygılarımı iletiyorum. Gerçekten yani bu süreçte yaşattıkları duygu çok enteresandı. Ben kendi gözlerimle şahit oldum. O çocukların, gençlerin örnek alabilecekleri Balıkesirli sporcu ablalarını gördükçe spora olan ilgileri de artıyor. Tekrar hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Balıkesir’i spor şehri yapacağız

Balıkesir’i gerçek anlamda spor şehrine dönüştürmek için çalıştıkları ifade eden Akın, “Balıkesir hem geleneksel hem de uluslararası spor faaliyetleriyle birlikte çekim merkezi haline gelmesi için arkadaşlarımla birlikte mücadele ediyoruz. Öncelikle hedeflerimiz bunun altyapısını tamamlamak ve kentimizin spor faaliyetlerini her noktada ulaştırabilir hale gelmesi için çalışmak. Bununla ilgili Balıkesir Planlama ve Kalkınma şirketimizi kurduk. Bölgesel olarak spora erişimde engel olan her noktayı devletimizle, valiliğimizle birlikte çalışarak çözmekte kararlıyız. Ellerimizi, kollarımızı sıvadık ve ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

Çamaşırhane müjdesi

Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri’nde sporcular için çamaşırhane hizmeti vereceklerini söyleyen Başkan Ahmet Akın “Judo, basketbol, jimnastik ve güreş sporları için yeni spor merkezlerinin açılışlarını yapacağız. Açılışlarımızın önümüzdeki yaz dönemine yetişmesi için bir seferberlik başlattık. Ayrıca sporcularımızın kullanımına tahsis edeceğimiz, dönüşümünü gerçekleştirdiğimiz bazı mekânsal planlamalarımız da mevcut. Bu alanları dönüştürerek sporcularımıza çok daha fazla yer kazandırmak istiyoruz. Balıkesir’imize spor kulüplerimize, sporcularımıza gerçekten hizmet etmek bizler için büyük bir hedef. Bunun yanında yeni bir uygulamayı başlatıyoruz. Yine Ali Hikmet Paşa Tesisleri’nde faaliyet gösteren spor kulüplerimizin sporcuları için bir ‘Çamaşırhane’ açıyoruz. Bunu da çalıştık. Bunun da büyük bir istek olduğu ortaya çıktı. Bu şekilde sporcularımız, spor yapmak isteyenler sağlıklı, temiz olarak maç ve antrenman yapmalarına imkân sağlanmış olacak. Çamaşırhanemizi de bir ay içerisinde hayata geçirmiş oluyoruz” İfadelerini kullandı.

Sözümüzün arkasındayız

Evlatlarını spora teşvik eden ve destek olan aileleri de kutlayan Başkan Akın “Bu süreçte sporcu çocuklarımıza, gençlerimize destek veren ailelere de çocukları da aşıladıkları özgüven ve cesaretten dolayı annelere, babalara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Antrenörlerimize, spor kulüplerimize teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. İnanıyorum ki iş birliğimiz ve dayanışmamız artarak devam edecek. Ülkemizin de Balıkesir’imizin de gençlerimizin de geleceğine hep birlikte yön vereceğiz. Geldiğimiz günden bu yana sporun ve sporcunun her daim yanında olmayı kendimize hedef seçtik. Ve bütün amatör kulüplerimizin hem malzeme hem de nakdi desteklerle yanında olacağımızın da sözünü vermiştik. Sözümüzün arkasındayız. İmkanlarımız doğrultusunda desteklerimizi artırarak devam edeceğimizin sözünü hepinizin huzurunda tekrarlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni yıldan sonra destek artacak

Dereceye giren sporcuları da kutlayan Başkan Akın “1 Ocak’tan itibaren çok daha fazla, güçlü bir destekle bütün amatör spor kulüplerimizin yanında çok daha fazla olacağımızın da burada müjdesini tekrarlıyoruz. Burada bu güzel organizasyona öncülük eden Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzden emeği geçen herkesi kutluyorum. Dereceye giren kardeşlerimi de büyük bir sevgiyle, coşkuyla alkışlamak istiyorum. Bu memleketin evlatlarıyız. Evlatlar bizim evlatlarımız. Kuvayi Milliye’nin baş şehrindeyiz. Devletimizle, milletimizle kol kola vereceğiz. Valiliğimizin öncülüğünde müdürlüğümüz ile belediyemiz ile bir ve beraber oluyoruz. Neden? Bizim için her şeyin ötesi Balıkesir’dir. İnşallah Balıkesir’i Türkiye’nin yıldızı yapmaya da söz veriyoruz” şeklinde konuştu.

100’e yakın mili sporcumuz var

Programda konuşan Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, “358 spor kulübümüz ve yüz bini aşkın sporcu sayımızla, büyüyen spor ailemizin bir parçası olarak bir araya geldik. Bu yıl sporcu lisans sayımız 105 bin 879, faal lisans sayımız 12 bin 500, sporcu kartı sayımız 50 bin 138, spor kulübü sayımız 358 ve okul sporları lisans oyuncu kartı 62 bin 955’tir. Bu rakamlar, sporun toplumumuzda ne denli önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Bugün itibarıyla, 63 farklı spor federasyonunda mücadele ederek Balıkesir’imizi temsil eden ve kendi branşlarında Milli Takımlara kadar yükselmiş yüze yakın aktif milli sporcumuz bulunmaktadır. Bizleri bugün bir araya getiren Amatör Spor, barış, kardeşlik, dostluk, sevgi ve saygıyı içerir. Bu değerlerin tümü Amatör ruh ile yükselir” diye konuştu.

Gurur verici tablo

Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Metin Mengüç: “En gurur verici olay Balıkesir ilinde 105 binin üzerinde sporcuya çıkmak son derece önemli. Bu hemen hemen Balıkesir ilinin yüzde 10’na tekabül edecek duruma geldi. Bu demektir ki Balıkesir ili bir spor kentidir. Her branşının yapıldığı ildir. Balıkesir, Türkiye’nin her zaman ilk onundadır. Gerek kulüp sayısında gerek sporcu sayısında her konuda ilk 10’da yerini almıştır. Balıkesir’de spora büyük bir ilgi var” dedi.

Büyükşehir belediyemiz kapsamlı çalışmalar yapıyor”

Balıkesir oryantring milli sporcusu İnci Akcan “Yaklaşık 8-9 senedir bu sporu yapıyorum. Bu sene milli takıma girmeye hak kazandım. Yazın Avrupa ve Balkan Şampiyonası’na katıldım. Büyükşehir’imiz bu sene etkili bir şekilde kapsamlı çalışmalar yürütüyor.” Dedi.

Gençlerin kötü alışkınlardan kurtulması için spora yönlendirilmeleri gerektiğini söyleyen Balıkesirli milli sporcu Ali Eren Demirezen “Sporun nabzı amatörden atıyor. O amatör ruhunu kaybetmememiz için bu tür haftaların çok çoğalması, ödüllerin çoğalması gerekiyor ki profesyonel sporcularımız daha da çoğalsın” dedi.