Bursa’da gençler için birçok projeyi hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, KPSS, YKS ve AGS’ye hazırlanan öğrenciler için ‘Sınav Kazandıran Taktikler’ semineri düzenledi. Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde yapılan etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Gökay Azak ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Sınava girecek öğrencilere başarılar dileyen Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, geleceğin gençlerin olduğunu söyledi. Sınavın, hayatın her anında insanın karşısına çıktığını belirten Yıldız, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gençlere çok önem veriyor. Gençlerin hayatını kolaylaştıracak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. İnanıyorum ki her biriniz arzu ettiğiniz, hayalini kurduğunuz üniversiteye yerleşeceksiniz. Azminizi, umudunuzu kaybetmeyin. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Programda, Ersin Tuncer, Fatih Genç, İsmail Eryılmaz, Celal Yıldız ve Aker Kartal tarafından sınav kaygısını yönetme, zamanı verimli kullanma, etkili ders çalışma yöntemleri ve motivasyon artırıcı öneriler gibi birçok konuda bilgi aktarıldı.