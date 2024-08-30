Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerden biri olan ‘Hepimizin Zaferi’ adlı fotoğraf sergisi, büyük ilgi gördü. BURULAŞ tarafından düzenlenen sergi, Büyük Taarruz’un önemli anlarını ve milli mücadele ruhunu yansıtan 40 fotoğraftan oluşuyor.

BursaRay Merinos İstasyonu’nda düzenlenen sergi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açıldı ve 6 Eylül Cuma gününe kadar ziyarete açık olacak.

Sergi açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı

Başkan Bozbey, serginin milli mücadele ruhunu yaşatmak adına büyük önem taşıdığını belirtti. Serginin, Bursalıların 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı daha anlamlı bir şekilde yaşamasına katkıda bulunacağını ifade etti.

Sergide, Milli Mücadele dönemine ait bir Türk Bayrağı'nın da sergilendiğini vurguladı. Bu detay, serginin tarihsel ve kültürel değerini artırıyor.Vatandaşlara sergiyi gezmeleri tavsiyesinde bulunarak, milli mücadele ruhunu yeniden hissetmeleri gerektiğini belirtti.

Sergi, Büyük Taarruz ve milli mücadele dönemine ait önemli anları belgeleyen fotoğraflarla, geçmişin hatırlanmasını ve milli duyguların yeniden canlanmasını sağlıyor.

Sergi, hem tarih bilgisi edinmek hem de milli mücadele döneminin önemini kavramak isteyenler için etkili bir kaynak oluşturuyor.

Bu tür etkinlikler, tarih bilincini artırmak ve milli değerleri yaşatmak adına büyük önem taşıyor. Sergi, hem yerel halk hem de ziyaretçiler için anlamlı bir deneyim sunarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı daha anlamlı kılmayı hedefliyor.