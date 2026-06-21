Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) düzenlenen program, Küçücek Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlandı. Geri dönüşüm, sıfır atık, farkındalık ve sürdürülebilirlik temalarının işlendiği etkinlikte, doğaya kontrolsüzce bırakılan atıkların çevreye verdiği zararlara dikkat çekilirken, geri dönüşüm uygulamalarının önemi aktarıldı. Türkçe Öğretmeni ve proje koordinatörü Rahime Şener öncülüğünde yaklaşık 6 ay süren çalışmanın ürünü olan gösteride, çöpe atılan ya da kullanılmayan atık malzemelerden tasarlanan kıyafetler ve aksesuarlar sahnede sergilendi. Program boyunca öğrenciler, eski çuvalları elbiselere, kullanılmayan karton, plastik ve ambalaj atıklarını ise farklı tasarımlara dönüştürerek yeniden değerlendirilebileceğini gösterdi.

Sıra dışı tasarımların sahnelendiği sıfır atık odaklı defile, salonu dolduran izleyiciler tarafından beğeniyle takip edildi.