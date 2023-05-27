Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentin dört bir noktasında ulaşım kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yol yapım ekipleri, kentin birçok noktasındaki cadde, bulvar ve sokaklara altın dokunuşlar yaparak, daha güvenli ve konforlu yolları vatandaşların kullanımına sunuyor.MERSİN (İGFA) - Kent genelindeki farklı noktalarda yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdüren ekipler, geçtiğimiz günlerde Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda yol ve asfalt çalışması başlatmıştı. Bu kapsamda, Mimar Sinan Bulvarı ile 229. Cadde arasındaki kısmı kapsayan ve 1 kilometre uzunluğundaki yolda sürdürülen asfalt çalışmaları hızla tamamlandı. Ekipler birçok araç ve iş makinesiyle bozuk zeminin sökülmesi ve alt temel hazırlıklarının tamamlanması sonrası, zaman kaybetmeden sıcak asfalt serimine geçti. Eş zamanlı olarak, tahribat meydana gelen kaldırımlarda ihtiyaca göre kısım kısım yenileme ve onarım çalışması da ekipler tarafından yapıldı.

Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi Yeşilırmak Caddesi’nde de 600 metre uzunluğundaki yolda başlatılan asfalt çalışmalarını kısa sürede tamamlayan ekipler, tüm bu işlemlerin ardından sürüş güvenliği için çizgi çalışmalarını da Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri ile koordineli bir şekilde sürdürüyor. Yenilenen yollar sayesinde yol sorunları çözüme kavuşurken, hem yolun çehresi baştan aşağı yenileniyor, hem de yol güvenliği sağlanıyor.