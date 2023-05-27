Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi kırsal kalkınma projesi kapsamında yerli üretimi artırmak teşvik amaçlı ilçedeki çiftçilere 25 bin ata tohumundan yetiştirilen sebze fidesi dağıttı.

Sedat CEYLAN/ Pazaryeri GÜNDEM( BİLECİK İGFA)

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi yerli üretimi teşvik etmek amacıyla ve ilçe ekonomisine katkı sağlamak adına çiftçilere domates, biber, patlıcan ve salatalık fidesini ücretsiz dağıttı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin “Her zaman çiftçimize desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Pazaryeri Belediyesi olarak çiftimizin yanındayız. 25 bin fideyi bu gün çarşı meydanında belediye binamızın önünde çam sakızı çoban armağanı çiftçimize destek olmak adına ücretsiz fidelerimizi dağıtıyoruz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Pazaryeri Belediyesi önünde düzenlenen programda ilçe Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Genel Meclis Üyesi Allattin Emral, AK Parti İlçe Başkanı Mayir Küçük,Kadın Kolları Başkanı Büşra Kanat ve belediye meclis üyeleri vatandaşlara fide dağıttı.