Çayırova ilçesinde aralık ayı boyunca düzenlenecek kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, çocuk ve yetişkinlere yönelik tiyatro oyunları ve sinema gösterimleri sanatseverlerle buluşacak.

Çayırova Belediyesi tarafından ilçede sosyal ve kültürel hayatı zenginleştirmek amacıyla hazırlanan aralık ayı etkinlik takvimi açıklandı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek ve tamamı ücretsiz olacak etkinlikler kapsamında, ay boyunca 6’sı çocuklara yönelik olmak üzere toplam 7 program düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre etkinlik maratonu, 6 Aralık Cumartesi günü iki seans halinde sahnelenecek "Korkak Fare" adlı çocuk oyunuyla başlayacak. Programın devamında 7 Aralık Pazar günü "Haylaz Tavşan" isimli çocuk oyunu, 14 Aralık Pazar günü ise "Kudüs Macerası" adlı çocuk sineması minik izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Yetişkinlerin de unutulmadığı takvimde, 21 Aralık Pazar günü saat 19.00’da "Kime Göre" adlı yetişkin tiyatrosu sahne alacak. Aralık ayının son haftasında ise çocuklar için yoğun bir program uygulanacak. Bu kapsamda 24 Aralık Çarşamba günü "Şaşkın Korsan", 27 Aralık Cumartesi günü "Cikcik ile Vakvak" ve 28 Aralık Pazar günü "Dansçı Dede" oyunları çocuklarla buluşacak. Çocuk tiyatroları belirlenen günlerde 12.00 ve 14.00 saatlerinde (24 Aralık’taki oyun 11.00 ve 14.00’te) ikişer seans olarak sahnelenecek.