Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesinde başlatılan 40 metre genişliğinde 1 kilometrelik çevre yolunda alt yapı çalışmasını tamamladı. Zemin güçlendirme çalışmasının yapıldığı yol en kısa zamanda asfaltlanarak vatandaşların hizmetine açılacak.ŞANLIURFA (İGFA) - Kent merkezi ve ilçelerde yol, cadde ve kavşak çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir İlçesi Yenişehir Mahallesinde 40 metre genişliğindeki çevre yolu yapım çalışmasını sürdürüyor.

Vatandaşları konforlu yol ağıyla buluşturan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Viranşehir İlçesi Yenişehir Mahallesinde 40 metre genişliğinde yol çalışmasında sona doğru geldi. Yolun tamamlanmasıyla birlikte Şanlıurfa’yı Ceylanpınar'a, Yenişehir Mahallesi ve Devlet hastanesine bağlayan alternatif yol ile ulaşım konforlu hale gelecek

Yenişehir Mahallesinde alt yapı ve zemin sağlamlaştırma çalışmasını tamamlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, en kısa zamanda yolu asfaltlayarak vatandaşların hizmetine açacak.