Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı’nın içerisinde yer alan organik lezzetin tek adresi Doğal Ürünler Bahçesi kapılarını, 3 Ağustos Cumartesi günü vatandaşlara açıyor.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesine ait Anadolu Harikalar Diyarı yanında yer alan organik üretimin adresi, doğal üretim bahçesi içerisinde bulunan pazar yeri, Kayserililerin organik besinler ile sağlıklı beslenmesine katkı sağlamak için 3 Ağustos’ta açılıyor.

Sağlıklı, organik sebze ve meyve almak isteyen tüketiciler cumartesi günleri 08.00 ile 20.00 saatleri arasında pazara gelebilecekler. Diğer günlerde ise bahçelerde bulunan üreticilerden rahatlıkla alışveriş yapabilecekler.

Büyükşehir Belediyesi bir yandan, Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’nda tamamen doğal fide ve tohumlardan insan sağlığına zarar vermeyen organik ürünler elde edilerek, doğal gıdanın en kısa ve ucuz yoldan tüketiciye ulaşması sağlanırken, diğer yandan ise sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturulmaya çalışıyor. Pazar yerlerinde sadece buradaki bahçelerde yetişen ürünler değil, bölgede yetişen tüm organik sertifikalı ürünlerin satışı da yapılıyor.

Pazarda Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KAÇEM) üyelerinin yapmış olduğu, salça, tarhana, elma sirkesi, gilaburu sirkesi, erişte, gacer unu, vişne, erik, kayısı, şeftali marmelatı gibi işlenmiş organik ürünler de satışa sunuluyor.

Doğal Üretim Bahçesi’nde Tohum Bankası ve Tarım Aletleri Alanı

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından has ata tohumlarının korunması ve yaygınlaştırılması için örneklik tohumların yer aldığı Tohum Bankası ve eskiden kullanılan tarım aletlerinin sergilendiği Tarım Aletleri Alanı, Doğal Üretim Bahçesi içerisinde ziyaretçilerini bekliyor.

Proje kapsamında, Kayseri’de ve ülke genelinde ata tohumu niteliği taşıyan tohumların, kültür bitkilerinin, yabani akrabalarının ve endemik bitkilerin, doğadan, çiftçilerden ya da araştırma projelerinden temin edilerek, genetik çeşitliliğin korunması amacıyla muhafaza altına alındığı bir örneklik oluşturmak amacı ile Tohum Bankası kuruldu. Projenin ana amacı özellikle Kayseri’ye has ata tohumlarının korunması ve yaygınlaştırılması gerektiğini göstermek oldu.

Ayrıca, tarımın tarihsel gelişiminin gelecek nesillere aktarılması ve çiftçilerin bilinçlendirilmesi için teşhir edilen malzemeler ile tarımda nereden nereye gelindiğinin görülmesi, halkı tarım tarihi, mirası ve toplum üzerindeki etkisi konusunda bilgi sahibi yapmak amacıyla, Tarım Aletleri Alanı çalışmaları yapıldı. Kayseri’ye bağlı köylerden toplanan tarım aletleri, tamiratları yapılarak sergilenmek üzere bu işle direkt ilgili olan Doğal Üretim Bahçesi’ne getirildi. Bölgede yapılan toprak işleme, hasat ve sonrası gibi tarım uygulamaları, kara saban, kağnı, el değirmeni, düven, tırmık gibi o dönemde kullanılan tarım aletleri, Doğal Üretim Bahçesi’nde sergilenerek ziyaretçilere açıldı.