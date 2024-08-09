Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Sudem Temuçin, Bosna Hersek’te gerçekleştirilen Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.

Şampiyonada 46 kiloda ringe çıkan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu boksör, ilk turda Macar rakibini yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde Azerbaycanlı sporcu ile karşı karşıya gelen Büyükşehir Belediyesporlu Sudem Temuçin, rakibi karşısında aldığı galibiyetle yarı final biletini kaptı ve madalyayı garantiledi. Finale kalma maçında İrlandalı rakibiyle karşı karşıya gelen Sudem Temuçin, şanssız bir yenilgi alsa da Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası’nda bronz madalyanın sahibi oldu.