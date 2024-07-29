FOX TV'de hafta içi sabahları yayınlanan "Yeni Bir Gün" programı, beklenmedik bir durum nedeniyle yayına çıkmadı. Programın sunucusu Çağla Şıkel, sosyal medya hesaplarından hastane odasından bir fotoğraf paylaşarak sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Şıkel, hayranlarını endişelendiren durumu hakkında şunları söyledi:

"Yayın olmadığı için çok soran oluyor. Cumartesi günü besin zehirlenmesi geçirdim. O günden beri tedavi altındayım. Crp henüz tam olarak düşmedi. Tüm merak edenlere, geçmiş olsun dileklerine teşekkür ediyorum, hepinize sarılıyorum. "Beni merak etmeyin bakın Tarcın gözünün önünden ayırmıyor."

Daha sonra hastane odasından bir paylaşım daha yapan Şıkel şunları söyledi:

"Şimdi hastaneden geldim… Uyumaktan su içmediğim ve iyi beslenmediğim için takviye yapıldı. Tahliller sonrası bir miktar yine yüksek olan Crp’yi düşürmek için 2’li bir antb. kullanmaya başladık."