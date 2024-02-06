İstanbul Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı girişiminin ardından İdil Kültür Merkezine düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. O anlar İhlas Haber Ajansı kameralarına yansıdı.

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı girişimi olmuş, olayda 1 vatandaş hayatını kaybederken 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı. Biri kadın 2 saldırgan ise ölü olarak ele geçirilmişti.

Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken Okmeydanı İdil Kültür Merkezine Terörle Mücadele Ekipleri tarafından Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Emniyet güçleri içeride arama yaparken 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçleri merkezde bulunan örgüt materyallerine el koydu.