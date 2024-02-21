İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçlarından aranan 15 yaşındaki 2 şüpheliyi, evden çaldıkları eşyaları sokakta incelerken yakaladı.

İnegöl ilçesinde motosiklet ve evden hırsızlık olaylarına karışan şüpheli S.A.E. (15) ve V.K. (15), Sinanbey Mahallesi’nde girdikleri evden para, laptop ve eşya çaldılar. Çaldıkları eşyaları sokakta incelerken güvenlik kamerasına takılan şahıslar, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. S.A.E. ve V.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.