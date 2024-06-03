Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle iş hayatından uzaklaşmayı önlemek amacıyla çalışan annelere 325 euro destek sağlanacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Işıkhan, çalışma hayatının her aşamasında kadınları desteklemeye devam ettiklerini belirterek, çocuk bakım sorumlulukları yüzünden işten ayrılmalarının önüne geçmek istediklerini ifade etti. 'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin ikinci döneminde de kadın istihdamına katkı sağladıklarını belirten Işıkhan, şunları söyledi:

"Çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmayı engellemek için anneleri destekliyor, kayıtlı iş hayatında kalmalarını sağlıyoruz. Projemizin ikinci dönemi için başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Bu proje çerçevesinde, Ankara, İstanbul ve İzmir'de 12 ay boyunca çalışan annelere 325 euro (11 bin 339 lira) destek verilecek. Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığını teşvik etmeyi de amaçladığımız bu projeden toplam 7 bin kadın yararlanacak."