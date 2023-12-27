TBMM Genel Kurulu'nda, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren teklif, kabul edilerek yasalaştı.

BAKAN IŞIKHAN'DAN PAYLAŞIM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Çalışan emeklilerimize 5 bin lira verilmesini sağlayacak düzenlemeyi içeren ekonomiye ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Ödemeler, ilgili kanunun Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından en kısa süre içerisinde emeklilerimizin banka hesaplarına yatırılacaktır.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz.

Kıymetli emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun.