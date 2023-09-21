Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir sitenin deposunu temizlemesi için tutulan kadın, depoyu soydu. Polis ekiplerince yakalanan kadın, çıkardığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site sakinleri sitenin deposunu temizlemesi için temizlikçi G.C.’yi (32) tuttu. Kadın temizlikçi, depodaki site sakinlerine ait mutfak eşyaları ve cihazları alıp sattı. Temizliğin ardından depoya giren site sakinleri, eşyalarının kayıp olduğunu görünce polise şikayette bulundu. Kaçan temizlikçi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırma sonucunda kadın şüphelinin, çaldığı malzemeleri ikinci el satış işyerlerine sattığı ortaya çıktı. Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen kadın, mahkemece tutuklandı.

Kadın, kucağında 6 aylık bebeğiyle cezaevine götürüldü.