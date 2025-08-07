Yapılan görüşmede, ikili ilişkilerin ilerletilmesi ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmeye dair değerlendirmelerde bulunan Fidan, Türkiye'nin Suriye halkının yanında durmaya devam edeceğini belirtti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Bakan Fidan’ın ziyareti kapsamında ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki gelişmeler de masaya yatırıldı.

Suriye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Şara ile gerçekleştirilen görüşmelerde özellikle İsrail'in hem Suriye hem de bölgenin istikrarını tehdit eden eylem ve söylemleri gündeme geldi. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Fidan, Suriye ile işbirliğini güçlendirme kararlılığının altını çizdi.

Fidan, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara’nın liderliklerinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda derinleştirilmesi için kararlılık sergilendiğini ifade etti. Şam’a son dokuz ay içerisinde üçüncü ziyaretini gerçekleştirdiğini belirten Fidan, Suriye’nin pek çok alanda kaydettiği ilerlemeyi doğrudan gözlemlediğini vurguladı.

Ziyaret esnasında ticaret, enerji, ulaştırma ve yatırım alanlarında yapılabilecek işbirliklerinin değerlendirildiğini belirten Fidan, ayrıca Suriye’nin yeniden imarı için atılabilecek adımların görüşüldüğünü dile getirdi. Güvenlik başta olmak üzere iç ve dış tehditlerin de gündeme geldiği görüşmede, Türkiye’nin Suriye’nin egemenliği ve siyasi bütünlüğünü desteklediği bir kez daha ifade edildi.

Fidan, Suriye’nin terörle mücadelesine verilen desteğin süreceğini açıkladı. Özellikle Suriye’nin kuzeydoğusunda bulunan kampların yönetimi ve güvenliğine dair Türkiye’nin sağlayabileceği katkılar da görüşmenin bir parçasıydı. Türkiye’nin bu konuda gereken desteği vermeye hazır olduğunu belirten Fidan, İsrail’in bölgede istikrarı hedef alan politikalarının da değerlendirme konusu olduğunu açıkladı.

Suriye halkının geleceğe yönelik güçlü bir umut taşıdığını belirten Fidan, ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukların aşılması için uluslararası toplumun, özellikle de ABD ve Avrupa ülkelerinin sağladığı desteğin önemine değindi. Öte yandan, İsrail’in bölgeyi istikrarsızlaştıran tutumuna karşı uluslararası topluma sorumluluk düştüğünü dile getirdi.

Fidan son olarak, Türkiye’nin Suriye halkının meşru hak ve taleplerini desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı.