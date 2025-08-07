Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan kuru yük gemisi kaptanı C.T., ifadesinde “Bir anda bir sarsıntı hissettim, anlam veremedim. Önüme baktım; sağımda ve solumda iki parça vardı, tahta parçası sanmıştım” dedi. C.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 Ağustos tarihinde kaybolan Halit Yukay’a ait tekne kazasıyla ilgili soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Parçalanan tekne Ekinlik Adası’na çekilerek vinçle karaya çıkarıldı. “Graywolf” isimli teknede yaşanan kazanın nedeni belirlenmek üzere bilirkişi incelemesi başlatıldı. Uzman ekipler, teknenin gövdesindeki hasarın detaylı analizini yaparak kazanın başka bir deniz aracıyla mı yoksa büyük bir deniz canlısıyla mı gerçekleştiğini tespit etmeye çalışıyor.

Olayla ilgili olarak Yalova’da gözaltına alınan kuru yük gemisi kaptanı C.T., “taksirle ölüme sebep olmak” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelinin tutuklanma talebini reddederek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaza anında Marmara Adası açıklarında olduğu belirlenen C.T., ifadesinde kaptanın yanında yardımcı olarak görev yapan gözcünün yemeğe indiğini, kendisinin de 16:30’da vardiyasına başladığını söyledi. Saat 17:00 civarında yemeğe inenlerin ardından bir sarsıntı hissettiğini, önü, sağ ve sol tarafında tahta parçaları gördüğünü belirtti. Gemiyle bölgeden geçerek yoluna devam ettiğini, o an psikolojik durumu nedeniyle Sahil Güvenliğe haber vermediğini anlattı. C.T., gemi çevresinde başka 2-3 geminin daha bulunduğunu, tekneyi fark etmediğini ve herhangi bir çarpışma sesinin olmadığını ifade etti.