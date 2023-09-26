Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, dün akşam saatlerinde yaşanan üzücü bir olayda, inşaatta çalışan lise öğrencisi 16 yaşındaki Zekai Dikici, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay, İstasyon Mahallesi Gümüşpala Caddesi'nde bulunan bir inşaatta gerçekleşti. Zekai Dikici, inşaatta elektrik tesisatı döşeme işiyle meşguldü ve bu sırada dengesini kaybederek 5. kattan düştü.

Olayı gören diğer işçilerin hemen 112 Acil Servis'e haber vermesi üzerine sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Ancak, sağlık ekiplerinin tüm çabasına rağmen Zekai Dikici, Alaşehir Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Zekai Dikici'nin, Alaşehir Sümer Oral Mesleki Eğitim Merkezi'nde Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü dalında 11. sınıf öğrencisi olduğu belirlendi. Genç öğrencinin, haftada bir gün okula gitmek için zaman ayırdığı, diğer günlerde ise özel bir iş yerinde elektrik tesisatı işlerinde çalıştığı öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri soruşturma başlattı ve Zekai Dikici'nin çalıştığı elektrik tesisat firmasının sahibi Ş.B. (58) ile ustabaşı R.Y.'yi (63) gözaltına aldı. Dikici'nin cansız bedeni ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.