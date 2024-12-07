Bursa’da konkordato ve iflas haberlerine bir yenisi eklendi. 2021 yılında Yıldırım ilçesi Samanlı mahallesinde faaliyet göstermeye başlayan Bursa Körfez Cam Alüminyum Otomotiv İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi, mahkemeye başvurarak konkordato talebinde bulunmuştu. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi de firmanın talebi üzerine Eylül ayında 3 aylık geçici konkordato mühleti vermişti.

Mahkeme, geçici mühleti sona eren firmanın konkordato talebini kabul etmedi.

Alınan kararda, "Davacı Bursa Ticaret Siciline kayıtlı 114290 Sicil Numarasında kayıtlı Bursa Körfez Cam Alüminyum Otomotiv İnşaat Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nin borca batık olduğu anlaşıldığından 4/12/2024 tarih ve saat 14:33 itibariyle iflasına ( tasfiye usulünün basit tasfiye olarak belirlenmesine) iflasın gecikmeksizin Bursa İflas Müdürlüğüne bildirilmesine, konkordato ko miseri Nesrin Beşe'nin görevinin sonlandırılmasına, mahkememizce konulan tüm tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.