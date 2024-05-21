Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 4’üncü yılını doldururken çok sayıda yerli ve yabancı hastaya şifaya oldu. Dev sağlık kompleksi hastalar için şifa yuvası olurken özellikli birçok merkezin açılışı da sürüyor. Hastanenin Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, “Şehir hastaneleri halkımızdan da ciddi rağbet görüyor. Çünkü kaliteli, güvenli ve hızlı bir sağlık hizmeti sunumu yapıyoruz” dedi.

Kamu Özel İş Birliği (PPP) modeli çerçevesinde inşa edilen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 1 milyon metrekareyi aşan alanda yerli ve yabancı çok sayıda kişiye hizmet veriyor. İlk etabı 20 Nisan 2020’de hizmete alınan hastanenin resmi açılışı 21 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımı ve Japonya Başbakanı Şinz Abe’nin video konferans katılımıyla gerçekleştirilmişti. Dev sağlık kompleksi bünyesinde Çocuk Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Genel Hastane, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Nöroloji ve Ortopedi Hastanesi ile Psikiyatri Hastanesi’ni barındırırken, Covid-19 ve deprem süreçlerinde hastane, büyük görev üstlendi. Ana hastane binasındaki 2 bin 68 sismik izolatör, yaşanabilecek bir deprem sırasında ve sonrasında faaliyetlerin sürdürülmesine imkan sunarken sağlık üssünde birçok özellikli merkez yer alıyor, yenilerinin açılışları da sürüyor. Bu çerçevede hastalara bütüncül bir yaklaşım sunan Yüksek Riskli Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi’nin açılışı yapıldı. Açılışa hastanenin Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Emin Kalkan, Yüksek Riskli Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Kartal Emre Aslanger ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Açılışta multidisipliner noktaların hastalar için çok önemli olduğuna dikkat çekilirken ünitenin açılış kurdelesi kesildi, sonrasındaysa içerisi gezildi.

“Şehir hastaneleri halkımızdan da ciddi rağbet görüyor”

Şehir hastanelerinin gerçekleştirdikleri çalışmalarla örnek işler yaptıklarını belirten Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, “Hocalarımızla birlikte Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Merkezi’ni açmış olduk. Bu merkezde multidisipliner yaklaşımla riskli hastalarımızın ameliyat öncesi veya sonrası ya da medikal tedavi gören hastaların ciddi bir rehabilitasyon süreci başlatılıyor. Hastaların uyumu ölçülüyor. Bu anlamda hastalarımıza çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu nitelikte başka bir hastanede böyle bir merkez yok hem kapasite hem nitelik olarak hastalarımızın psikolojik anlamda da desteklendiği bir merkez. Genel olarak şehir hastanelerinin mantığı; hastalarımız bize başvurduktan sonra her hastalığını bu merkezlerde çözüme kavuşturmak umuduyla geliyor. Biz de bu imkanları sağlamak için Sağlık Bakanlığı’mızın sağladığı imkanlar çerçevesinde bu şartları oluşturuyoruz. Açacağımız daha başka merkezler de var tabi ki, yoğun bakımlar, servisler, ameliyathaneler, branşlaşma anlamında ciddi alt yapı çalışmaları yapıyoruz. Şehir hastaneleri bu anlamda halkımızdan da ciddi rağbet görüyor. Çünkü kaliteli, güvenli ve hızlı bir sağlık hizmeti sunumu yapıyoruz” dedi.

“Aldığımız hastalar daha çok kalp yetersizliği hastaları”

Ünite hakkında bilgiler veren Yüksek Riskli Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Kartal Emre Aslanger, “Bir risk değerlendirmesi yaparak hastalara yaklaşıyoruz, kardiyak rehabilitasyon aslında fizik tedavi uzmanlarınca fizik tedavi ünitelerinde de yapılan bir uygulama. Belli bir risk sınıfına gelen hastaları buraya kabul ediyoruz. Bizim burada aldığımız hastalar daha çok kalp yetersizliği hastaları, koroner kalp hastaları oluyor. Bu hastalarda genelde en az 12 haftalık bir tedavi sürecinden geçmek gerekiyor, gerekirse daha da uzun süreçlere ulaştırmamız mümkün oluyor. Kapasitemiz yılda 400-500 hastayı kapsayacak şekilde, ortalama 20 seans gibi düşünecek olursanız tabi bunun çok daha üstüne çıkan hastalar var. Burada kazandıkları olumlu alışkanlıkları hayatlarına da uygulamaları lazım, onlarla ilgili de bazı çalışmalarımız var. Rehabilitasyon fikri hastalık ortaya çıktıktan sonraki durumu tedavi etmek için ama bir yandan da önleyici tıp anlamında bu rehabilitasyon fikrinin önleyici kısmını bütün topluma yaymamız lazım. Sadece kardiyoloji değil kalp ve damar cerrahisi, göğüs hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, hemşirelerimiz, fizyoterapistlerimiz, diyetisyenlerimiz, sigarayı bırakma polikliniğindeki hekim arkadaşlarımız onların haricinde teknik anlamda kablo çekmekten tutun malzemelerin teminine kadar uğraştığımız arkadaşlarımız var. Bu multidisipliner çalışmanın yapıldığı yerlerde hastalara çok büyük fayda gösterebileceğimizi görüyoruz. Bu anlamda da örnek olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Öte yandan merkezde kardiyoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, göğüs hastalıkları, sigarayı bırakma polikliniği hekimleri; diyetisyen, psikolog ve kalp yetersizliği/rehabilitasyon hemşireleri tarafından değerlendirilen hastalar, uzman fizyoterapistlerimizin kontrolünde bütüncül bir yaklaşımla rehabilitasyon süreçlerine katılımı sağlanıyor. Çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle yüksek riskli hastalar gözetim altında egzersizlerini gerçekleştirirlerken yakından takip ediliyor. Germe, ağırlık egzersizleri; bisiklet, koşu bandı ve kol ergometresi donanımları ile kendilerine özel olarak tasarlanan egzersiz programlarına devam ederken, bir yandan da ilaç eğitimi, psikolojik destek, sigarayı bırakma danışmanlığı gibi hizmetler alabiliyor.