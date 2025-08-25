Olay, saat 13.30 sıralarında Orhangazi’de Camikebir Mahallesi, Tozkoparan Caddesi üzerinde bulunan Kapalı Pazaryeri yanındaki Sultan Alparslan Camii inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta kalıp ustası olarak çalıştığı belirlenen 31 yaşındaki El Musa Almatayer, 3'üncü katta kalıp çaktığı esnada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten zemine çakıldı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine götürülen Almatayer, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.