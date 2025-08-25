Yıldırım Belediyesi, yaz aylarında Özel Medicabil Yıldırım Hastanesi iş birliğinde sünnet ettirilen 600 çocuk için Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde Sünnet Şöleni düzenledi.

Çocuklar için, Yıldırım Belediyesi ve Mercedes Benz Team 16 Derneği iş birliğinde klasik araçlardan oluşan sünnet konvoyu ile başlayan şölen, Kuran’ı Kerim tilaveti, mehter takımı konseri, Hacivat ve Karagöz gösterisi gibi etkinlikler ile devam etti. Sünnetin dini bir vecibe olmasının yanı sıra çocukların hayatındaki önemli hatıralarından birisini teşkil ettiğini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yavrularımızın bugününü daha güzel bir hale dönüştürmek için geleneksel hale getirdiğimiz Sünnet Şenliğimiz kapsamında 600 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Şimdi ise onların mutluluklarına ortak olmak için buradayız. Biliyoruz ki; çocuklarımız yalnızca bu ilçenin değil, bu şehrin yarınları, bu milletin umutlarıdır. Bugün burada yavrularımızın hafızalarında unutulmaz bir hatıra bırakmak istiyoruz" diye konuştu.