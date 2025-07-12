Şüpheli vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.

Olay, merkez Akdeniz Mahallesi Çilek Mahallesi’ndeki Güneyli Camii’nde yaşandı. İddiaya göre, camide görevli müezzin Ömer Tekdemir, uyuşturucu madde kullanılan bir aparatı bulduktan sonra cami bahçesinde mahalle sakini olmayan bir şahsı fark edip uyardı. Şahıs, bıçakla müezzini bacağından yaraladı. Camideki vatandaşlar şahsı etkisiz hale getirerek, polise haber verdi. Şüpheli, olay yerine gelen polis ekibine teslim edildi.