Kayseri’de geçen haziran ayında bir camide meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen komşusu Ş.T.’yi namaz sırasında boğazını keserek öldüren Y.Ş., Kayseri Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bir kez daha hakim karşısına çıktı. İlk duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan Y.Ş., bu kez duruşmada bizzat hazır bulundu.

TANIK ÖLEN KİŞİYİ SUÇLADI: HİÇ RAHAT DURMAZDI

Duruşmada Ş.T.’nin kardeşinin eşi F.T. tanık olarak dinlendi. Eşinin Ş.T. yüzünden kanser olduğunu ve öldüğünü öne süren F.T., "Y.Ş. komşum olur. Benim kaynım hiç düzgün durmazdı. Yola araba dursa söverdi. Kaynım Ş.T., bize de çok yaptı. Eşim kanser oldu. Beni de darp etmişliği var, aramızda davalar vardı" dedi.

"BEBEK KATİLLERİ DEYİP HAKARET EDİYORDU"

Sanık Y.Ş., SEGBİS ile katıldığı bir önceki duruşmada, 4 Temmuz 2023 tarihinde Kayseri’de yeni doğan bir bebeğin çöp konteynerine atılması olayının faili olan Fatma T.’nin kız kardeşi olduğunu, kız kardeşinin eşi yurtdışında iken, yasak ilişkiden dünyaya getirdiği çocuğunu öldürdüğünü bu olayı öğrendikten sonra evlerinin cenaze evine döndüğünü belirtmişti.Sanık, olayın duyulmasının ardından Ş.T.’nin her kavgada kendilerine ‘bebek katilleri’, ‘çocuk katilleri’ diyerek, küfür ve hakaretlerde bulunduğunu iddia etmişti.

SANIK KÜRSÜSÜNDE KARDEŞİNİ TEHDİT ETTİ

Olayı tekrar hatırlatan ve öfkesini dile getiren Y.Ş., “Bana cani diyorlar. Kardeşim tahliye edildiğinde gerçek caniyi görecekler” sözleriyle kardeşine yönelik tehdit içeren bir ifade kullandı.

Mahkeme heyeti Y.Ş.’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.