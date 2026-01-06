Olay İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi Kalburt mevkindeki bir evde meydana geldi. Ömer K.(28) iddiaya göre ablasıyla tartışan eniştesi Yusuf K.(21) ile konuşmaya gitti. Konuşma sırasında enişte ile kayın biraderi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 2 şahıs birbirine tekme ve yumruklarla saldırdılar. Kavga sırasında düşerek kafasını merdivene çarpan Ömer K. ağır yaralandı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen şahıs yoğun bakım ünitesine alındı. Şüpheli Yusuf K. ise Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.