Adım adım 31 Mart yerel seçimlere yaklaşırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayındaki sözlerin Gazeteci Can Ataklı'dan tepki geldi.

Yerel seçimlerde sonucun en çok merak edildiği İstanbul’da adayların seçim çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Habertürk’te katılım gösterdiği programda vaatlerine yönelik olarak yöneltilen sorulara “Hatırlamıyorum” yanıtı vermesi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alırken, Can Ataklı bu duruma tepki gösterdi.

“BÖYLE ŞEY OLUR MU?”

Yayında yaptığı açıklamada Can Ataklı şu şekilde tepki gösterdi: “Özgüvenle ekranlara hazırlıksız çıkıyor, cevap veremiyor, anlamıyor, gaf yapıyor. Vaatleri hatırlamıyor. Seçime 15 gün kala böyle şey olur mu?”