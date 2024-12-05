Sarıyer’de denize düşerek kaybolan Ayşe ve Velat Can kardeşleri arama çalışmaları 13. gününde de devam etti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı personelin çalışmaları sürüyor. Arama çalışmaları havadan görüntülendi.

Sarıyer’de 23 Kasım’da saat 18.00 sıralarında sahilde yürüyen abla Ayşe Can ile onu kurtarmak için suya atlayan Velat Can’ı arama kurtarma çalışmaları 13. gününde de sürüyor. AFAD, İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSAK ekipleri sualtı ve su üstü yapılan aramalarda teknolojiden de yararlanıldığı ifade edildi. Çalışmalara Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu ile katıldı. Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığına bağlı Birinci Sınıf Dalgıç özel ihtisaslı personelden oluşan Sualtı Arama Kurtarma Timi, iki kardeşi arama çalışmalarına destek sağlamak amacıyla Beşiktaş açıklarında Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) dalışı yaptı.