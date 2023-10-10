Çanakkale Boğazı’ndan geçen 100 metre uzunluğundaki ‘Sally M’ isimli kuru yük gemisi dümen arızası yaptı.

Mısır’dan Ukrayna’ya giden Panama bayraklı 100 metre uzunluğundaki ‘Sally M’ isimli kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Bademlik açıklarında dümen arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Türkeli’ römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman bölgesine götürülerek demirletildi.