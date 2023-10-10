Türk Hava Yolları (THY), İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Tel Aviv seferlerinin ikinci bir bildirime kadar durdurulduğunu duyurdu.

İSRAİL SEFERLERİNE ARA VERİLDİ

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'de yaşanan mevcut durum sebebiyle seferlerimize ikinci bir bildirime kadar ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

BİRÇOK HAVA YOLU FİRMASI İSRAİL UÇUŞLARINI İPTAL ETTİ

Öte yandan gün içinde Güney Kore, Hollanda, Hindistan, Norveç, Macaristan, Almanya, İngiltere ve ABD'ye ait hava yolu firmaları, İsrail- Filistin çatışması nedeniyle İsrail'e uçuşları iptal ettiklerini açıklamıştı.