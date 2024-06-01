Çanakkale Boğazı’ndan geçen Liberya bayraklı 225 metre uzunluğundaki 66 bin ton mısır yüklü ‘Gloria G’ isimli dökme yük gemisi makine arızası yaptı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye demir sahasına demirletildi.

Ukrayna’dan Mısır’a giden 225 metre uzunluğundaki ‘Gloria G’ isimli dökme yük gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Akbaş önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-13’, ’Kurtarma-14’ ve ’Kurtarma-16’ römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye demir sahasına götürülerek demirletildi.