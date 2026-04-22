Çanakkale Kara Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, 111'inci yıl tören hazırlıkları başladı. 24-25 Nisan Çanakkale Kara Savaşları'nın anma törenleri çerçevesinde Şehitler Abidesi'nde prova gerçekleştirildi. Tören provasına askeri erkan ve görevliler katıldı. 24 Nisan'da Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek uluslararası tören ile şehitler ve yabancı ülke askerleri birlikte anılacak. Aynı gün Fransız ve İngiliz anıtlarında da tören düzenlenecek. 25 Nisan sabahı Anzak Koyu'nda ayin ile Anzak askerleri anılacak. Avustralya Anıtı Lone Pine ve Conkbayırı'ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nda da anma törenleri yapılacak. Prova, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından çelenk sunumu ve tören geçişi ile son buldu.

