19 Nisan Pazar günü Darıca Nene Hatun Stadı'nda Darıca Birlikspor ile karşı karşıya gelen Körfez ekibi, sahadan farklı skorla ayrılarak ligdeki çıkışını devam ettirdi. Bu sonuçla Körfez Gençlerbirliği U15 Kız Futbol Takımı, oynadığı üç karşılaşmayı da kazanarak 9 puana ulaştı. Mücadelede etkili oyun ortaya koyan Körfez temsilcisi, rakibine şans tanımadan sahadan 4-0 galip ayrıldı. Alınan sonuç, takımın ligdeki iddiasını güçlendirdi.

Körfez Gençlerbirliği U15 Kız Futbol Takımı, dördüncü maçında kendi sahasında Kocaeli Bayan Futbol Kulübü U15 takımıyla karşılaşacak. İki güçlü ekibin mücadelesinin yüksek tempoda ve çekişmeli geçmesi bekleniyor.