Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) öğrenciler, ‘Cumhuriyet’in 101. Yılında Çanakkale’nin 101 Annesi Öğrencilerle Buluşuyor Projesi’ çerçevesinde 101 anne tarafından hazırlanan yemekleri yeme fırsatı buldu.

ÇOMÜ PR Kulübü tarafından hazırlanan ‘Cumhuriyet’in 101. Yılında Çanakkale’nin 101 Annesi Öğrencilerle Buluşuyor Projesi’ kapsamında üniversite öğrencileri manevi annelerinin hazırladığı yemekleri tatma fırsatı buldu. Öğrenci Sosyal Etkinlik Merkezi’nde (ÖSEM) düzenlenen etkinlikte 101 annenin hazırladığı sarma, köfte, börek, tatlı ve içecekten oluşan yiyecekler öğrencilere sunuldu. Topluluğun akademik danışmanı ve ÇOMÜ Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Gökhan Bayram, “Cumhuriyetin 101’inci yılındayız ve 101’inci yılda Çanakkale’den 101 anne, üniversitede öğrenim gören öğrencilere ikramlarda bulundular. Hiçbiri birbirini tanımıyor. Hepsi buradaki üniversite öğrencilerini evlatları olarak görüyorlar. Her biri evlerinde yapmış oldukları kısır, börek, sarma, poğaça, tatlılar, tuzlular, bunları manevi evlatları olarak kabul ettikleri öğrencilerle paylaşıyorlar. Burada Çanakkale’deki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu da yansıtmış oluyoruz” dedi.

Öğrencilere yemek hazırlayan Öznur Benderlioğlu Doğangün, “Çok gururluyum. Çanakkale’ye, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne gelen öğrenciler anne ve babalarından, ebeveynlerinden bize emanetler. O emanetler bizlerin evlatları. Biz nasıl kendi çocuklarımızın yatağa aç girmesini istemiyorsak, onlar da muhtemelen aynı şeyleri düşünüyorlar. Onlara elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz anneler olarak. Hiçbirimiz birbirimizi tanımıyoruz. 101 anne bir araya geldik, maharetlerimizi sergiledik. Her zaman desteğimiz devam edecek. Bu sadece küçük bir farkındalık hareketi. Eminim ki Çanakkaleliler, tüm çocuklarımızı sahiplenecek. Çünkü onlar bizim aydın geleceğimiz” diye konuştu.

ÇOMÜ’de okuyan Halil İbrahim Sert, “Annelerimizden uzun süredir uzağız. Anne yemekleri, ev yemeklerinden uzak kalıyoruz. 101 annemiz bize ev yemeklerini getirdiler. Ev yemeklerine hasret kaldık. Onlara çok teşekkür ediyorum, hepsinin ellerinden öpüyorum” şeklinde konuştu.