Kaza, dün saat 12.45’te Ezine ilçesi Anıtyağ mevkiinde meydana gelmişti. Çanakkale-Ezine karayolunda Ezine’den Çanakkale istikametine seyir eden Oktay Batır (35) yönetimindeki 33 ANK 274 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü geçerek karşı şeride devrilmişti. Kazada kamyonda yüklü tomruklar yola savrulmuştu. O sırada Çanakkale’den Ezine istikametine giden 34 DCJ 400 plakalı otomobil ve İstanbul’dan İzmir’e giden, içerisinde 22 yolcu ve 3 personel bulunan Truva Turizm’e ait 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü tomruklara çarparak şarampole yuvarlanmıştı. Kaza mahallinde olan diğer sürücüler kazayı polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Kazada 5 kişi olay yerinde, ambulansla hastaneye sevk edilen 3 kişi ise hastanede hayatını kaybetmişti. Kazada yaralanan 2’si ağır 21 kişinin ise hastanelerde tedavileri sürüyor. Kazada ölenlerin kamyon şoförü Oktay Batır, otobüs şoförü Mehmet Altınok, muavin Semih Atmaca ile otobüsteki yolcular Samettin Kayatekin, Orhan Şale, Kamile Başkurt, Fatma Bektaş ve Aynur Kocabey olduğu öğrenildi.

Kamyon yükünü Bayramiç’ten almış

Oktay Batır’ın 33 ANK 274 kamyon ile Bayramiç Aladağ mevkiinde Orman İşletme Şefliğinden kaza günü saat 09.30’da yola çıktığı öğrenildi. Kamyon şoförünün 22 bin 184 metreküp tomruk yükü aldığı, tonaj aşımı olmadığı ve yükü Çanakkale’ye götürdüğü tespit edildi. Kamyon plakası incelendiğinde 30 Mayıs 2024 tarihinde 33 ANK 274 plakalı kamyona ‘yükü karayoluna dökülecek şekilde yük yüklemekten’ ve 9 Nisan 2025 tarihinde ehliyetsiz şoför ve muayenesiz araç kullanmaktan ceza yazıldığı da belirlendi. 13 Nisan 2025 tarihinde ise Bayramiç-Çan yolunda muayenesiz araç kullanmak ve brandasız araç kullanmaktan kamyona 2 defa ceza uygulandığı öğrenildi. Kaza günü seyir halinde olan 33 ANK 274 plakalı kamyonun brandasının mevcut olduğu, gabari dışı yük yüklemediği, yükseklik, genişlik ve uzunluk ölçülerine uyduğu, tonaj azami yüklü ağırlığı aşmadığı belirlendi. Truva Turizm’e ait yolcu otobüsünün 17 AHT 624 numaralı plakası incelendiğinde ise geçmiş hiçbir cezası olmadığı öğrenildi. Otobüs sürücüsü Mehmet Altınok’un 11 Ekim 2024 tarihinde İstanbul Trafik Takograf Dinlenme Süresi’ne uymamaktan ceza uygulandığı belirlendi.

"Kazayla ilgili Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir"

Kazanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Çanakkale’de meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.