Çanakkale’de 5 Nisan Avukatlar Günü kutlamaları kapsamında, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Avukatlar Günü nedeniyle sabah saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene, Çanakkale Belediye Başkanı Av. Muharrem Erkek, Çanakkale Baro Başkanı Hande Keskin, Çanakkale Barosu eski Başkanlarından ve Belediye Meclis Üyesi Bülent Şarlan, Çanakkale Barosu’na kayıtlı avukatlar katıldı. Baro Başkanı Av. Hande Keskin, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan Baro Başkanı Av. Hande Keskin, “Demokratik toplumun temel direği adalet, adalete erişimin güvencesi avukattır. Avukat yalnızca müvekkilinin değil, savunma hakkının temsilcisi ve hak savunucusudur. Avukat olmadan adil yargılanma olmaz. Adil yargılanma olmadan, toplumsal barış ve güven tesis edilemez, hukukun üstünlüğü korunamaz. Savunma hakkının güvencesi olarak avukat, hukuk devletinin hayata geçirilmesini sağlar. Bizler, yüklendiğimiz bu onurlu görevi, kutsallığına yakışır şekilde özen, doğruluk ve onurla yerine getirmenin çabası içerisindeyiz. Adalete erişim hakkı için güçlü avukat, güçlü avukat için güçlü Baro gerekir. Yurttaşın haklarının savunucusu avukat, avukatın savunucusu Baro’dur. Baro yalnızca meslek örgütü değil, yurttaşların başta adil yargılanma olmak üzere, hak ve özgürlüklerinin takipçisidir. Baro ve avukat zayıf düşerse, bundan en büyük zararı yurttaşlar ve hukuk düzeni görür” dedi.

Baro Başkanı Keskin’in konuşmasının ardından, Avukatlar Atatürk Anıtı önünde topluca hatıra fotoğrafı çektirdi.