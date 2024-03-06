Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ezine ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evde çok sayıda tarihi eser ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Ezine’nin Yeniköy köyünde 2 kişinin evlerinde uyuşturucu madde ve tarihi eserler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, şüpheliler Ş.G. ve G.G.’nin evinde yapılan aramalarda, 10 gram skunk esrar maddesi, 3 gram metamfetamin, esrar öğütücü aparat, Ak-47 Piyade Tüfeği Kasaturası, deniz savaşlarında batan gemilerden çıktığı ve antik çağdan kalma olduğu değerlendirilen 27 amfora, 1900 yıllarından kaldığı değerlendirilen tabak ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler ile tarihi eserlere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor.