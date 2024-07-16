Çanakkale’de polis ekipleri tarafından il genelinde 5 Haziran ile 12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonel çalışmalarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan çalışmalarda 05.06.2024 ve 12.07.2024 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonel çalışmalarda 5607 SKM (Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu) suçundan 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, dolandırıcılık suçlarından 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 704 bin 200 makaron, 197 kaçak emtia, 169 şişe içki, 186 bandrol, 26,2 kilo kıyılmış tütün, 68 paket sigara sarma kağıdı, 119 kilo tütün, 5 sigara sarma makinesi, 2 hava kompresörü, 163 sikke, 19 tarihi obje ele geçirildi.